Meksika'da Mobil Morglar Tepkiye Yol Açtı

Meksika'da morgların kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cesetleri muhafaza etmek için kullanılan tırlardan yayılan kokular halkın tepkisine yol açtı.

Morgların dolu olması sebebiyle cesetlerin tırlarda muhafaza edilmesi, Guadalajara kenti sakinlerinin tepkisini çekti.

Söz konusu olay, kentte içinde 157 cesedin muhafaza edildiği bir tırın park ettiği bölgede kokunun yayılmasıyla ortaya çıktı.

Ceset dolu tırın, şikayetler üzerine son bir haftada devamlı yer değiştirdiği, konunun ortaya çıkmasıyla bölge yönetiminin tırı kamuya ait bir binanın parkına çektiği belirtildi.

Kentteki morgların dolu olduğu ve kapasitelerinin büyütülmesi için çalışma yürütüldüğünü aktaran yetkililer, bu nedenle mobil morglara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan, insanların yaşadığı bölgelere tırın park edilmesinin yanlış olduğunu kabul eden yetkililer, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, cesetlerin çoğunun kimliklerinin tespit edilemediğini, bu nedenle DNA testi yapılmadan gömülemeyeceklerini ifade etti.

Hükümet raporuna göre, ülkede geçen yıla göre cinayetler yüzde 20 artttı. Bu yılın ilk yarısında 16 bin 339 kişi cinayete kurban gitti.

