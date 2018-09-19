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Meksika'da Deniz Kaplumbağaları İçin, Otel Projesine Onay Verilmedi

Meksika'da deniz kaplumbağalarının Karayipler'deki en önemli yuvalarından biri olarak görülen sahilde otel inşasına izin verilmedi. 

Meksika'da Deniz Kaplumbağaları İçin, Otel Projesine Onay Verilmedi

Meksika'da deniz kaplumbağalarının Karayipler'deki en önemli yuvalarından biri olarak görülen sahilde otel inşasına izin verilmedi. 

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Meksika'da Deniz Kaplumbağaları İçin, Otel Projesine Onay Verilmedi

Meksika'da deniz kaplumbağalarının Karayipler'deki en önemli yuvalarından biri olarak görülen sahilde otel inşasına izin verilmedi. 

Federal Çevre Dairesi, tatil beldesi Tulum'un kuzeyinde Xcacel plajında 23 bina ve yapay bir göl ile 520 odalı otel inşa edilmesine yönelik projeyi onaylamadı. 

Daireden yapılan açıklamada, projenin, Yucatan Yarımadası'nın tamamında deniz kaplumbağalarının en önemli yuvalarından biri olan Xcacel'e zarar verebileceği belirtildi. 

Bir bölümü koruma altında bulunan Xcacel, caretta caretta, şahin gagalı kaplumbağa ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.
 


Son Güncelleme: 19.09.2018 12:29
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