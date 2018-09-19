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Mcgurk: “Irak, Gelecek Günlerde Önemli Kararlar Alacak“

Mcgurk: “Irak, Gelecek Günlerde Önemli Kararlar Alacak“

19 Eylül 2018 Çarşamba 05:20
Mcgurk: “Irak, Gelecek Günlerde Önemli Kararlar Alacak“

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN DEAŞ İLE MÜCADELE ÖZEL TEMSİLCİSİ BRETT MCGURK, BAĞDAT'TA YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI İÇİN IRAK'IN GELECEK GÜNLERDE ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞINI SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Iraklı kardeşlerimiz ve ortaklarımız bu kararı kendileri alacak ve anayasaya bağlı bir hükümet kurulacak." dedi.

McGurk, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar ile birlikte gazetecilere değerlendirmelerde bulunan McGurk, Irak'ın bağımsız, egemen ve güçlü yeni bir hükümet kurmaya doğru ilerlediğine inandıklarını ifade etti.

"Hükümetin kurulması için Irak, gelecek günlerde önemli kararlar alacaktır." diyen McGurk, "Iraklı kardeşlerimiz ve ortaklarımız bu kararı kendileri alacak ve anayasaya bağlı bir hükümet kurulacak." dedi.

KYB Politbüro Sorumlusu Bahtiyar da hükümetin kurulması için durumun başkent Bağdat'ta büyük oranda netleştiğini, Kürtlerin de nihai karar verme vaktinin geldiğini söyledi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve KYB'nin görüşmelerinin de ciddi olduğunu aktaran Bahtiyar, her durumda Kürtlerin kendi içerisinde birlikte hareket etmesi ve cumhurbaşkanlığı için de tek aday göstermeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Irak'ta, 12 Mayıs'taki genel seçimlerden bu yana ABD, yeni hükümetin kendisine yakın olmasını sağlamak için McGurk üzerinden siyasi taraflarla sıkı bir görüşme içerisinde. Bu sebeple McGurk, sürekli bir şekilde hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY'deki siyasi partilerin önde gelenleriyle toplantılar düzenliyor.

Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasından sonra siyasi partiler arasında yapılan anlaşmaya göre, ülkede Sünnilere meclis başkanlığı, Şiilere başbakanlık, Kürtlere ise cumhurbaşkanlığı verilerek, yönetim etnik ve mezhepsel kimlik üzerinden paylaşılıyor.

Irak'ta cumhurbaşkanını 2005'ten bu yana Kürtler arasında belirleyen taraf, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği oldu. Ancak KDP, 12 Mayıs genel seçimlerinden bu yana, cumhurbaşkanlığının her daim KYB'ye verileceğine dair herhangi bir anlaşma yapılmadığını, bu sebeple kendi adaylarının da olabileceğini dile getiriyor.

Son Güncelleme: 19.09.2018 09:19
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