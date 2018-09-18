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Malezya'da Dang Humması 83 Can Aldı

Malezya'da yıl içinde 52 binden fazla kişide görülen dang humması 83 can aldı.

Malezya'da Dang Humması 83 Can Aldı

Malezya'da yıl içinde 52 binden fazla kişide görülen dang humması 83 can aldı.

18 Eylül 2018 Salı 12:33
Malezya'da Dang Humması 83 Can Aldı

Malezya'da yıl içinde 52 binden fazla kişide görülen dang humması 83 can aldı.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, bu yıl 1 Ocak-8 Eylül döneminde 6 bölgede, 52 bin 398 kişide dang humması tespit edildi. 

Aynı tarih aralığında dang humması tespit edilen 83 kişi yaşamını yitirdi. 

Salgının en çok görüldüğü Selangor eyaletinde 29 bin 769 dang humması vakasına rastlandı.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. 

Hastalığa neden olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Son Güncelleme: 18.09.2018 15:54
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