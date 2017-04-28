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28 Nisan 2017 Cuma 08:28

Makedonya Meclisi’nde Olaylar

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Makedonya Meclisinde gece boyunca devam eden ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda insanın yaralandığı olayların ardından siyasi parti liderlerini toplantıya çağırdı.

Makedonya Meclisi'nde Olaylar
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Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Makedonya Meclisinde gece boyunca devam eden ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda insanın yaralandığı olayların ardından siyasi parti liderlerini toplantıya çağırdı.

İvanov, düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunarak, "Sizleri soğukkanlı kalmaya, çeşitli provokasyon, yalan haber ve manipülasyonları dikkate almamaya davet ediyorum. Gerginliklerin sakinleşmesine ve şiddetsizliğe, ihtiyatlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin, ülkedeki durumu anayasa, yasalar ve meclisin kurallarına uygun hale getirmeleri bakımından en fazla sorumluluğa sahip olduklarını vurgulayan İvanov, mecliste milletvekili bulunan siyasi partilerin liderlerini yaşananları görüşmek üzere bugün için toplantıya çağırdığını söyledi.

Herkesin kendi davranışlarından sorumlu ve bunlardan kaynaklanan sonuçların farkında olması gerektiğini anlatan İvanov, "Bu durum, sadece Makedonya'nın hukuk düzenine saygı duyularak aşılabilir. Anayasa ve kurallara uygun olarak, diyalog içinde çözümü olmayan bir sorun yok." dedi.

İvanov, siyasi parti liderlerinin vatandaşların güvenini almış ve anayasa ile meclis kurallarına uygun bir çözüm bulmak adına en fazla sorumluluğa sahip kişiler olduklarını dile getirerek, "Makedonya'nın devlet çıkarlarına uygun olarak sorunlarımızı kendimiz çözmezsek dışarıdan hiç kimse çözmeyecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı Nikola Gruevski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddet ve öfkenin hakim olmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunu Makedonya'nın düşmanları istiyor. Ne Makedonya halkında ne de değişik etnik gruplar arasında yeni ayrışmalara gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

“TÜM MİLLETVEKİLLERİ TAHLİYE EDİLDİ”

VMRO-DPMNE yanlısı grubun meclis önündeki protestosu başladıktan kısa bir süre sonra maskeli bir grup protestocunun parlamento binasına girerek rehin aldığı milletvekilleri de dahil meclisteki herkesin tahliye edildiği, binanın tamamen boşaltıldığı öğrenildi.

Makedonya'nın resmi haber ajansı MIA'nın haberine göre, yaşanan olayların ardından aralarında milletvekili ve basın mensuplarının da bulunduğu 42 kişi tıbbi yardım için hastanelere başvurdu.

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