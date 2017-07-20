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20 Temmuz 2017 Perşembe 20:16

Mahkeme Cinayeti, Papağanın Tanıklığında Çözdü

Mahkeme Cinayeti, Papağanın Tanıklığında Çözdü
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Mahkeme Cinayeti, Papağanın Tanıklığında Çözdü
ABD'nin Michigan eyaletinde mahkeme, tanık olarak cinayete tanık olan papağanı dinledikten sonra kadını kocasını beş el ateş ederek öldürmekten suçlu bulundu.

ABD’nin Michigan eyaletinde bir kadın, evdeki papağanın tanık olduğu olayda kocasını beş el ateş ederek öldürmekten suçlu bulundu. Glenna Duram adlı kadın, eşi Martin’i öldürdükten sonra intihar etmeye çalışmıştı. Maktulün eski eşine göre papağan daha sonra kurbanın sesini taklit ederek “Ateş etme” demeye başladı. Bud adlı papağanın “ifadesi” mahkeme kayıtlarına geçmedi.

USA Today’de yer alan habere göre jüri bir gün süren görüşmelerin ardından, 49 yaşındaki Glenna Duram’ı birinci derece cinayetten suçlu buldu. Martin Duram’ın annesi Lillian eski gelininin, mahkeme görülürken “duygusuzca” oturmasının kendisini çok incittiğini söyledi. Papağan Bud’ın bakımını üstlenen Matin Duram’ın eski eşi Christina Keller, papağanın cinayet geçesi geçen diyaloğu tekrar ettiğine inandığını söyledi ve papağanın “Ateş etme” dediğini anlattı.

Keller, “Şahsen orada olduğuna ve Martin’in söylediklerini hatırladığına inanıyorum” dedi. Lillian Duram da, “Papağan her şeyi kapıyor ve tekrarlıyor, ayrıca ağzı da çok bozuk” diye konuştu. Savcı davanın başında papağanın sözlerini kanıt olarak sunmak istemiş, ancak bu talep reddedilmişti.


 
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