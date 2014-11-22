Madagaskar'da Veba Salgınında 40 Kişi Öldü

Afrika'nın doğusunda yer alan ada ülkesi Madagaskar'da patlak veren veba salgınında 40 kişinin öldüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Madagaskar'da çıkan veba salgınında 80 kişinin hastalandığını, 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
DSÖ, hastalığın başkent Antananarivo'da "hızla yayılma" tehlikesi bulunduğunu ve Madagaskarlı yetkililerin salgının önüne geçmek için virüs taşıyan böcekleri öldürmek amacıyla çeşitli ilaçlar kullanabileceğini bildirdi.
Salgının bilinen ilk vakasının ağustos ayı sonunda Antananarivo'ya 200 kilometre uzaklıktaki Tsiroanomandidy bölgesinde bir köyde ölen erkek hasta olduğu belirtildi.
İnsanlarda genellikle kemirgenlerin taşıdığı pirelerin ısırmasıyla vebanın "hıyarcıklı" türü gelişiyor. Hıyarcıklı veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.