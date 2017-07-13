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13 Temmuz 2017 Perşembe 07:22

Lavrov Abd Seçimlerine Müdahale İddialarını Reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Lavrov Abd Seçimlerine Müdahale İddialarını Reddetti
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RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV:"RUSYA'NIN ABD'DEKİ SEÇİM KAMPANYASINA KARIŞTIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR DELİL BULUNMUYOR"

 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Lavrov, Belçika'da Başbakan Charles Michel ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'nin 2016 başkanlık seçimleri sırasında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğüne ilişkin iddialar hakkında, "Bu iddiaları duyduğumda ben de şaşırdım. Bence bu çok mantıksız bir suçlama. Bir kişinin avukatla görüşmesinden ne tür tehdit doğabilir?" şeklinde konuştu.

Batı medyasının durumu çok büyüttüğünü dile getiren Lavrov, "Rusya'nın, ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor." ifadesini kullandı.

SURİYE'DEKİ ATEŞKES

Belçika Başbakanı Charles Michel de ikili görüşmelerde Suriye, Libya ve Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını belirterek, "Suriye'nin güneybatısındaki ateşkes girişimi hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bilgi aldık. Ülkenin bir bölümünde de olsa ateşkes girişiminin önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, Rusya ile Belçika'nın diplomatik ilişkilerinin 175. yılını kutladıklarını hatırlatarak, Avrupa Birliği ve Rusya arasında üst düzey temasların artırılması çağrısı yaptı.

Michel, Ukrayna ve Kırım bağlamında tarafların Minsk Anlaşması'nı uygulaması gerektiğini söyledi.

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