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Kuzey Kore'de Halka “Kemer Sıkmaya Hazır Olun“ Çağrısı

Kuzey Kore'de halka kemer sıkmaya hazır olmaları çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore'de Halka “Kemer Sıkmaya Hazır Olun“ Çağrısı

Kuzey Kore'de halka kemer sıkmaya hazır olmaları çağrısında bulunuldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:52
Kuzey Kore'de Halka “Kemer Sıkmaya Hazır Olun“ Çağrısı


Kuzey Kore'de halka kemer sıkmaya hazır olmaları çağrısında bulunuldu.
Yonhap'ın haberine göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı RodongSinmun gazetesinde çıkan yazıda, vatandaşlara 1990'larda Rusya ve Doğu Avrupa'da sosyalizmin yıkılmasının ardından Kuzey Kore'de kıtlık ve yoksulluğun yaşandığı "ArduousMarch" dönemi hatırlatıldı.
Yazıda, "Kar fırtınalarında kemerlerimizi sıkarak uzun bir yol almak zorunda olsak da 70 yıllık mücadele sürecinde ve sosyalizm yolunda ölümsüzlüğü kanıtlanan halkın yolundan ayrılmayacağız." ifadesi kullanıldı.
Kemer sıkma çağrısının, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahsızlanma görüşmeleriyle ilgili kaygıların arttığı bir dönemde yayınlanması dikkati çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 14:01
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