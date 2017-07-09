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09 Temmuz 2017 Pazar 20:05

Kucağında Bebeğiyle Kendini Havaya Uçurdu!

Kucağında Bebeğiyle Kendini Havaya Uçurdu!
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Kucağında Bebeğiyle Kendini Havaya Uçurdu!

Terör örgütü IŞİD canlı bomba olarak artık kadınları kullanıyor. Irak'ın Musul kentinden Son gelen görüntüler inanılır gibi değil. Kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadın elinde iki adet çanta taşıyor. Ancak kimse şüphelenmiyor. Kadın bir süre sonra çantalardaki patlayıcıları infilak ettiriyor.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD bu kez bir kadını üstelik bebeğiyle birlikte canlı bomba olarak kullandı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu kalabalık bir alanda kucağında bebeğiyle yürüyen kadından kimse şüphe etmedi. Oysaki elinde birbirine benzayen iki adet kadın çantası taşıyordu. Dışarıdan bakıldığında canlı bomba değil de, IŞİD'den kaçmaya çalışan bir sivil gibi görünen kadın, Irak askerlerinin önünden geçer geçmez kendini havaya uçurdu.

Olaydan hemen önce bölgedeki yerel el-Mawsleya televizyon kanalının kameramanı kadının bebeği ve patlayıcı dolu çantalarla birlikte yürüdüğü anı görüntülemişti. Fotoğrafta kadının Irak askerlerinin önünden geçtiği, askerlerin de kadına baktığı görülüyor. Bir kaç saniye sonra ise patlama gerçekleşiyor.

Olayda iki Irak askeri gücü ve kadın canlı bomba ile bebeği hayatını kaybetti. İntihar eyleminde sivil bir kayıp yaşanmadı.


 
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