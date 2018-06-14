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Kuantum Sayesinde Süper Güvenli ve Hızlı İnternet Geliyor...

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi araştırmacılarının "kuantum dolanması" yöntemi ile süper güvenli internet dönemi başlayacak.

Kuantum Sayesinde Süper Güvenli ve Hızlı İnternet Geliyor...

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi araştırmacılarının "kuantum dolanması" yöntemi ile süper güvenli internet dönemi başlayacak.

14 Haziran 2018 Perşembe 21:29
Kuantum Sayesinde Süper Güvenli ve Hızlı İnternet Geliyor...

Kuantum Sayesinde Süper Güvenli ve Hızlı İnternet Geliyor

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi araştırmacılarının "kuantum dolanması" yöntemi ile süper güvenli internet dönemi başlayacak.

Blim insanları, "kuantum interneti" sayesinde iletişimin tamamen güvenli hale geleceğini, iki kişi arasındaki görüşmelerin izinsiz şekilde dinlenmesinin, takibinin ya da internet şifresinin kırılmasının artık imkansız olacağını söylüyor.

KUANTUM DOLANMASI İLE İNTERNET TAM GÜVENLİ OLACAK

Proje, TU Delft ve Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kurumu (TNO) tarafından oluşturulan QuTech araştırma merkezi tarafından yürütülüyor.

Nature dergisinde yayımlanan ve güvenli internet konusunda devrim olarak nitelenen proje, TU Delft araştırmacılarının 2015 yılında gerçekleştirdikleri "kuantum dolanması" adı verilen buluşa dayanıyor.

Araştırmacılar, kuantum dolanması ile, bir mesafeden en küçük parçacıklar arasında görünmez bir bağlantı kurulabileceğini kanıtladı. Şimdi bu buluş, kuantum interneti projesi ile pratikte uygulanacak.

HIZI DA ARTACAK

QuTech'ten Ronald Hanson'a göre, kuantum interneti ile şu anda mevcut olan sistemde yapılamayan birçok şey gerçeğe dönüşecek. İnternet hem hızlanacak hem de "süper güvenli" hale gelecek. Bağlantıyı kesintiye uğratmadan ya da farkedilmeden izlemek artık olanaksız olacak.

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Hollandalı bilim adamına göre, kuantum interneti üzerinden yapılan görüşmeler, başkaları tarafından dinlenemeycek. İki kişi arasındaki internet iletişimine dışardan izinsiz müdahale edilemeyecek. İnternet şifresinin kırılması imkansız hale gelecek.

ÇIĞI AÇAN BULUŞ

Bilim insanları, 2 metrelik bir mesafe üzerinde saniyede 40 kez parçacıkları dolaştırmayı başardı. Araştırmacılar, deneme tablosunun 2 metre olduğunu belirterek, uzunluğun önemli olmadığına işaret ediyor. 10 santimetre ya da 1 kilometre mesafede de aynı sonucun elde edileceğini vurguluyorlar.

Ronald Hanson'a göre, bu hız interneti güvenli hale getirdi. Bu nedenle kuantum interneti, çığır açan bir buluş olarak değerlendiriliyor.

2020'DE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR

QuTech, kuantum internetinin 2020 yılına kadar hayata geçirilmesini amaçlıyor.ABD deki Harvard Massachusetis Teknoloji Enstitüsü ile Çin'deki bir laboratuvarın da aynı konuda çalışmalar yaptığını belirten Hollandalı bilim insanları, bu konuda ilk olabilmek için çabalıyor.

Yeni sistem ilk olarak Hollanda'daki Delft, Leiden,Amserdam  ve Lahey kentlerinde hayata geçirilecek. Bu kentlerde özel olarak elektronların iç içe geçebileceği son derece güçlü buzdolapları kurulacak.

IŞINLANMAYA BENZER BİR TEKNOLOJİ

Buradan fiber optik üzerinden dolaştırma işlemini sağlayan ışık sinyalleri kullanılacak. Bu sinyaller sayesinde kısa süre içinde hızlı, kesintisiz ve güvenli bir bağlantı sağlanacak.

Bilim insanları, kuantum dolanmasının, fikir olarak biraz Uya yolu star Trek) filmlerindeki ışınlanma sahnelerine benzediğine işaret ediyor.

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