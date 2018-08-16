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Kongo FETÖ okullarını Türkiye'ye devretti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde FETÖ ile iltisaklı ve bin 200 öğrenci kapasiteli okullar, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

Kongo FETÖ okullarını Türkiye'ye devretti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde FETÖ ile iltisaklı ve bin 200 öğrenci kapasiteli okullar, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 23:23
Kongo FETÖ okullarını Türkiye'ye devretti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde FETÖ ile iltisaklı ve bin 200 öğrenci kapasiteli okullar, Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olan ve bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ile lise eğitim kademeleri bulunan bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim kampüsü Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

Kampüsün devri, Kongo Milli Eğitim Bakanlığı ve TMV yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.

TMV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik köprüsünün temellerinin atılmış olduğuna ve bu temeli güçlendirmek için eğitim alanındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Akgün, "Bugün itibarıyla başkent Kinşasa'daki FETÖ iltisaklı 4 okulun, Türkiye Maarif Vakfı'na devir işlemleri gerçekleştirildi. Demokratik Kongo halkına en iyi ve kaliteli eğitimi götürmek için tüm ekibimizle canla başla çalışacağız. Okullarımızın Türkiye misyonunu en iyi şekilde temsil ederek ülkenin eğitimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Eğitim iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun dönemde en kalıcı ayağını oluşturacaktır. Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkililerine, Vakfımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"15 Afrika ülkesinden 104 okul devralmış olduk"

TMV'nin Afrika'dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ise Türkiye'nin Afrika'ya olan desteğinin son yıllarda artarak devam ettiğine dikkati çekti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"FETÖ'den Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad, Gabon, Burundi ve Fildişi Sahili'nin de aralarında bulunduğu 15 Afrika ülkesinden 104 okul devralmış olduk. Bu okullarımızda 11 bin 121 öğrenci eğitim görüyor. Son aldığımız okullarımızı da hızlıca restorasyondan geçirerek, öğrencilerimizi mağdur etmeden eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacağız. Okullarımız daha modern bir şekilde Demokratik Kongo'da eğitim vermeye devam edecek."

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini öngören anlaşma, 18 Temmuz 2018'de imzalanmıştı.

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