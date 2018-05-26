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Kolombiya OECD''ye Katıldı,

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olarak kabul edildiklerini, ayrıca NATO'yla ortaklık ilişkilerinin de gelecek hafta resmileşeceğini açıkladı.

Kolombiya OECD''ye Katıldı,

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olarak kabul edildiklerini, ayrıca NATO'yla ortaklık ilişkilerinin de gelecek hafta resmileşeceğini açıkladı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:53
Kolombiya OECD''ye Katıldı,


 Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olarak kabul edildiklerini, ayrıca NATO'yla ortaklık ilişkilerinin de gelecek hafta resmileşeceğini açıkladı.
Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da düzenlediği basın toplantısında, Santos, ülkesinin OECD'ye üyeliğinin kabul edildiğini duyurdu.
Santos, üyelik için son 7 yılda eğitim, sağlık, istihdam, rekabet, politika, ekonomi, çevre ve yargı konularında 23 farklı komisyonda OECD ile çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaşarak, "Hiç kolay olmadı ama çekilen zahmete değdi." dedi.
OECD'nin, "büyük prestije sahip uluslararası bir organizasyon" olduğunu söyleyen Santos, örgütün, dünyada birçok alanda en iyi uygulamalara sahip ülkeleri birleştirdiğine ifade etti.

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Santos, üyelik sayesinde, ülkede fakirliğin azalacağı, daha fazla yatırım çekileceği, kalkınmanın garantileneceği ve çevrenin korunacağını söyledi.
Kolombiya'nın artık "büyük liglerde" olduğunu söyleyen Santos, ülkesinin NATO’nun küresel ortaklık programına dahil olmasının da gelecek hafta resmileşeceğini duyurdu.
Ülkesinin, başka ülkelerin desteğine ihtiyaç duyan ve büyük bölümü küresel olan sorunlarla karşılaştığını belirten Santos, "Bu yüzden, gelecek hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kolombiya'nın NATO'ya girişini resmileştireceğiz." diye konuştu.
Santos, Kolombiya’nın daha iyi bir imaja sahip olacağını ve uluslararası alanda daha fazla etkinlik sağlayacağını sözlerine ekledi.
Kolombiya, NATO'nun Latin Amerika'daki tek ortağı olacak.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 13:57
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