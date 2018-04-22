Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Trafik kazası: İki kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Araç içerisindeki 1000 TL ile aletleri çaldı
BİR KİŞİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
banner256

Kolombiya'nın Catatumbo Bölgesindeki Çatışmalar…

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesinin Catatumbo bölgesindeki çatışmalar nedeniyle giderek kötüleşen duruma çözüm bulunması için üst düzey isimleri bölgeye gönderiyor. Kolombiya’nın Venezuela sınırına yakın bölgesi Catatumbo'da birçok kişinin ölmesine ve yüzlercesinin yerlerinden edilmesine neden olan, koka üretimi ve yasa dışı sınır geçişlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor..

Kolombiya'nın Catatumbo Bölgesindeki Çatışmalar…

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesinin Catatumbo bölgesindeki çatışmalar nedeniyle giderek kötüleşen duruma çözüm bulunması için üst düzey isimleri bölgeye gönderiyor. Kolombiya’nın Venezuela sınırına yakın bölgesi Catatumbo'da birçok kişinin ölmesine ve yüzlercesinin yerlerinden edilmesine neden olan, koka üretimi ve yasa dışı sınır geçişlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor..

22 Nisan 2018 Pazar 11:46
Kolombiya'nın Catatumbo Bölgesindeki Çatışmalar…

ÜST DÜZEY İSİMLER BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR

Bogota, 22 Nisan 18 : Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesinin Catatumbo bölgesindeki çatışmalar nedeniyle giderek kötüleşen duruma çözüm bulunması için üst düzey isimleri bölgeye gönderiyor.
Kolombiya’nın Venezuela sınırına yakın bölgesi Catatumbo'da birçok kişinin ölmesine ve yüzlercesinin yerlerinden edilmesine neden olan, koka üretimi ve yasa dışı sınır geçişlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Devlet Başkanı Santos, Catatumbo’da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) arasındaki çatışmaların neden olduğu sorunlara çözüm aramaları için Devlet Başkan Yardımcısı Oscar Naranjo ve İçişleri Bakanı Guillermo Rivera'nın bölgeye gideceğini duyurdu.
Naranjo ve Rivera'nın bölgedeki belediye başkanları ve toplumun önde gelenleri ile görüşeceklerini belirten Santos, "Catatumbo'da yaşanan kamu düzeni sorununa çözüm bulacağız." ifadesini kullandı.

banner223
Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada da ELN ve "Los Pelusos" olarak bilinen EPL arasındaki çatışmaların Catatumbo'daki insani duruma büyük zarar verdiği vurgulandı.
Yaklaşık 40 gündür devam eden çatışmaların, en az 144 bin kişinin kamu hizmetlerinden yararlanmasının ve seyahat imkanlarını kullanmasının önüne geçtiği ifade edildi.
Bölgede 45 bin öğrencinin bir haftadır eğitim alamadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 2 bin 819 kişinin yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.
BM, çatışan taraflara, halkın can güvenliğine, insan haklarına ve uluslararası insan hakları sözleşmesine saygı duymaları çağrısı yaparken, gruplardan, bu bölgeye insani yardım girişi için garanti vermeleri talebinde bulundu.
"Catatumbo halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölge halkı için yapılanlara destek amacıyla yerel yetkililer ve STK'larla yakın bir şekilde çalışıldığı aktarıldı.
Bölgede ELN ve EPL dışında uyuşturucu ticareti ve koka üretimini kontrol eden paramiliter güçlerin de aralarında bulunduğu birçok silahlı çete varlık gösteriyor.
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 15:28
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaÇatışmalarDevamEDİYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Nikaragua'da Emeklilik Sistemine Karşı Gösteriler
Nikaragua'da Emeklilik Sistemine Karşı Gösteriler
Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler...
Bilgi yarışmasında Azerbaycan ve Rus bölümünden 240 öğrenci bilgilerini denediler...
Kabil'de intihar saldırısı...
Kabil'de intihar saldırısı...
Polisten göstericilere sert müdahale....
Polisten göstericilere sert müdahale....
Suudi Arabistan'daki silah seslerinin nedeni belli oldu...
Suudi Arabistan'daki silah seslerinin nedeni belli oldu...
 Canlı yayında öldürüldü!
 Canlı yayında öldürüldü!
Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Çocuk tecavüzcüsü idam edilecek
Çocuk tecavüzcüsü idam edilecek
Dünya Bankasına 13 milyar dolarlık sermaye artırımı
Dünya Bankasına 13 milyar dolarlık sermaye artırımı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim