Kolombiya'nın Catatumbo Bölgesindeki Çatışmalar…

ÜST DÜZEY İSİMLER BÖLGEYE GÖNDERİLİYOR



Bogota, 22 Nisan 18 : Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesinin Catatumbo bölgesindeki çatışmalar nedeniyle giderek kötüleşen duruma çözüm bulunması için üst düzey isimleri bölgeye gönderiyor.

Kolombiya’nın Venezuela sınırına yakın bölgesi Catatumbo'da birçok kişinin ölmesine ve yüzlercesinin yerlerinden edilmesine neden olan, koka üretimi ve yasa dışı sınır geçişlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Devlet Başkanı Santos, Catatumbo’da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Halk Kurtuluş Ordusu (EPL) arasındaki çatışmaların neden olduğu sorunlara çözüm aramaları için Devlet Başkan Yardımcısı Oscar Naranjo ve İçişleri Bakanı Guillermo Rivera'nın bölgeye gideceğini duyurdu.

Naranjo ve Rivera'nın bölgedeki belediye başkanları ve toplumun önde gelenleri ile görüşeceklerini belirten Santos, "Catatumbo'da yaşanan kamu düzeni sorununa çözüm bulacağız." ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada da ELN ve "Los Pelusos" olarak bilinen EPL arasındaki çatışmaların Catatumbo'daki insani duruma büyük zarar verdiği vurgulandı.Yaklaşık 40 gündür devam eden çatışmaların, en az 144 bin kişinin kamu hizmetlerinden yararlanmasının ve seyahat imkanlarını kullanmasının önüne geçtiği ifade edildi.Bölgede 45 bin öğrencinin bir haftadır eğitim alamadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, 2 bin 819 kişinin yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.BM, çatışan taraflara, halkın can güvenliğine, insan haklarına ve uluslararası insan hakları sözleşmesine saygı duymaları çağrısı yaparken, gruplardan, bu bölgeye insani yardım girişi için garanti vermeleri talebinde bulundu."Catatumbo halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölge halkı için yapılanlara destek amacıyla yerel yetkililer ve STK'larla yakın bir şekilde çalışıldığı aktarıldı.Bölgede ELN ve EPL dışında uyuşturucu ticareti ve koka üretimini kontrol eden paramiliter güçlerin de aralarında bulunduğu birçok silahlı çete varlık gösteriyor.