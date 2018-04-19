Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111856
ALTIN
174.516
DOLAR
4.0283
STERLİN
5.7346
EURO
4.9805
Sapık tutuklu yargılanacak
SAPIK TUTUKLU YARGILANACAK
Kadın Cinayetine Müebbet Hapis Cezası
KADIN CİNAYETİNE MÜEBBET HAPİS CEZASI
Cinayete müebbet hapis
CİNAYETE MÜEBBET HAPİS
İki kişiyi darp ettiler
İKİ KİŞİYİ DARP ETTİLER
banner256

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin'dan flaş açıklamalar!

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Ekvador'da yürütülen müzakerelerin başka bir ülkeye taşınacağını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin'dan flaş açıklamalar!

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Ekvador'da yürütülen müzakerelerin başka bir ülkeye taşınacağını duyurdu.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:57
Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin'dan flaş açıklamalar!
banner238

 Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Ekvador'da yürütülen müzakerelerin başka bir ülkeye taşınacağını duyurdu.
Holguin, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, ülkesinin bundan sonra Kolombiya ve ELN arasındaki müzakerelerin ev sahipliğini yapmayacağını duyurmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da hükümetin kararını açıklayan Holguin, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un, Moreno'nun kararını anlayışla karşıladığını aktardı.
Holguin, Moreno'nun, Ekvador'u sadece ev sahipliğinden değil garantörlükten de çekmesinin ardından, Kolombiya'nın ELN ile müzakerelere daha önce belirlenen alternatif bir ülkede devam edeceğini bildirdi.
Maria Angela Holguin'in alternatif ülkeden kastının, sürecin diğer garantör 5 ülkesi Brezilya, Şili, Küba, Venezuela ve Norveç'ten biri olduğu değerlendiriliyor.
Hükümetinin terörle mücadelede gardını düşürmediğini de vurgulayan Holguin, sınır bölgesindeki askeri hareketliliği hatırlatarak Ekvador'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Ekvador Dışişleri Bakanlığı da ev sahipliği ve garantörlükten çekilme kararını yazılı açıklama ile resmen duyurdu.
Açıklamada, bu kararı almalarına neden olan şartların "kardeş ülke Kolombiya" tarafından anlaşıldığı belirtildi.
Devlet Başkanı Lenin Moreno, Kolombiya'daki televizyon kanallarından birine verdiği mülakatta, bu yönde bir karar aldığını duyurmuştu.
Ekvador'da son dönemde Kolombiya ile sınır hattındaki silahlı grupların neden olduğu ciddi güvenlik olayları yaşanıyor.
Bölgedeki bombalı saldırıların ardından, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını tanımayan unsurları ikisi gazeteci 3 kişiyi kaçırmış daha sonra infaz etmişti.
Gazetecilerin kaçırılma emrini veren "Guacho" kod adlı kişiye bağlı grup aynı bölgede birkaç gün önce de bir çifti kaçırmıştı.
Bu olayların Ekvador halkında oluşturduğu öfkenin, Moreno'nun müzakerelerden çekilme kararı almasına neden olduğu ifade ediliyor
ELN İLE MÜZAKERELER
Hükümet ile ELN arasında 15 Mart'ta başlayan ve yeni bir ateşkes anlaşmasının ele alındığı müzakerelerin beşinci turunun 18 Mayıs'a kadar devam etmesi hedefleniyordu.
Görüşmeler, Brezilya, Şili, Küba, Ekvador, Norveç ve Venezuela'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyordu.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 11:40
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaMaria Angela HolguinAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Türkiye S-400 tedirginliği
ABD'nin Türkiye S-400 tedirginliği
Fransa'da kemer sıkma eylemi!
Fransa'da kemer sıkma eylemi!
BM Irak ziyaretini erteledi!
BM Irak ziyaretini erteledi!
Irak'ta 6 Deaş Militanı etkisiz hale getirildi!
Irak'ta 6 Deaş Militanı etkisiz hale getirildi!
Kolombiya'da düşen küçük bir askeri uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti!
Kolombiya'da düşen küçük bir askeri uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti!
Fransa esad'a verilen nişanı geri istiyor!
Fransa esad'a verilen nişanı geri istiyor!
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley Suriye Kimyasal silah açıklaması
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley Suriye Kimyasal silah açıklaması
Ermenistan karıştı gösteriler devam ediyor!
Ermenistan karıştı gösteriler devam ediyor!
Avrupa Parlamentosu Facebook'a çağrı yaptı
Avrupa Parlamentosu Facebook'a çağrı yaptı
Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirdi!
Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirdi!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim