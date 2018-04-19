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Kolombiya'da düşen küçük bir askeri uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti!

Ülke basınındaki haberlere göre, bir askeri uçak, Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Havacılık Okulunun pistine iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Kolombiya'da düşen küçük bir askeri uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti!

Ülke basınındaki haberlere göre, bir askeri uçak, Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Havacılık Okulunun pistine iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:57
Kolombiya'da düşen küçük bir askeri uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti!
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Kolombiya'da düşen küçük bir askeri uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, bir askeri uçak, Cali kentindeki Marco Fidel Suarez Askeri Havacılık Okulunun pistine iniş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Pistin çok yakınındaki araziye düşen akrobasi uçağındaki subay ve teknisyen öldü.

Kazayla ilgili açılan soruşturma sürüyor.

Ülkede nisan ayı başında da Cessna 172 tipi küçük bir uçak aniden bastıran sağanak nedeniyle yola inmek zorunda kalmıştı.

Başkent Bogota'ya 74 kilometre mesafede yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Son Güncelleme: 19.04.2018 11:45
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaAskeriUçakDüştü
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