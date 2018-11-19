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KKTC’den kaçırılan tarihi eser Monaco’da bulundu

Çalıntı sanat eserleri ve tarihi eserlerin izini süren, "Sanatın Indiana Jones'u" olarak da tanınan Hollandalı Arthur Brand, Kuzey Kıbrıs'tan çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir moziği Monaco'da bir apartman dairesinde buldu.

KKTC’den kaçırılan tarihi eser Monaco’da bulundu

Çalıntı sanat eserleri ve tarihi eserlerin izini süren, "Sanatın Indiana Jones'u" olarak da tanınan Hollandalı Arthur Brand, Kuzey Kıbrıs'tan çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir moziği Monaco'da bir apartman dairesinde buldu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:16
KKTC’den kaçırılan tarihi eser Monaco’da bulundu

Yağmacıların ve tarihi eser kaçakçılarının en büyük hedeflerinden biri olan Kuzey Kıbrıs’ta sevinç var… Bunun sebebi de Karpaz Yarımadası’ndaki Panayia Kanakaria Kilisesi’nden çalınan 1600 yıllık bir mozaiğin tekrar bulunması.

Tarihi mozaiği bulan isim de çalıntı eserleri ve tarihi eser kaçakçılığını durdurmak isteyen ve bu sebeple “Sanatın Indiana Jones’u” olarak bilinen Hollandalı Arthur Brand’den başkası değildi. Brand adını ilk kez 2015’te, Nazi Almanyası döneminde Adolf Hitler’in ofisinin dışında duran ve Hitler’in Atları olarak bilinen iki heykeli bularak duyurmuştu.

İYİ NİYETLE SATIN ALMIŞ

Brand, tarihi öneme sahip mozaği Monaco’daki bir apartman dairesinde buldu. Yaklaşık 1600 yıllık mozaik Lahey’deki Kıbrıs Büyükelçiliği’ne teslim edildi. Aziz Mark’ı tasvir eden mozaik 1970’lerde Karpaz Yarımadası’ndaki Panayia Kanakaria Kilisesi’nden çalınmıştı. Yaklaşık iki yıldır mozaiğin izini süren Brand, tarihi eserin bir İngiliz ailenin elinde olduğunu ortaya çıkardı.

5 ile 10 milyon euro değer biçilen eserin kaçırıldığını bilmeden satın alan aile, “Kıbrıs halkına geri vereceğiz ama nakliye, depolama ve restorasyon harcamalarını karşılamaları durumunda” dedi.

Fransız AFP ajansına konuşan dedektif Brand, “Aile, mozaiği yaklaşık 40 yıl önce ‘iyi niyetle’ satın almış. Moziğin, yağmalanmış olan Kanakaria Kilisesi’nden çalınmış olan paha bilçilemez bir tarihi eser olduğunu duyunca dehşete düştüler” dedi. Brand mozaiğe ulaştığı anın ‘hayatının en güzel anlarından biri’ olduğunu da ekledi.

Son Güncelleme: 19.11.2018 12:19
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