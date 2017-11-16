KKTC'nin Kuruluşu Roma'da Kutlandı

Roma'nın tarihi Barberini Meydanı'ndaki Bernini Hotel'de KKTC Roma Temsilcisi Çimen Keskin'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, eski Senatör MarcoPerduca, diplomatlar, İtalya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı ile KKTC dostu İtalyanlar katıldı.Resepsiyonda konuşan Keskin, 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü bakımından mihenk taşı olduğunu söyledi.Keskin, self determinasyon ilkesinden hareketle 34 yıllık süreçte başarılı bir şekilde demokratik kurumsallaşmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Yarım asırdır süregelen Kıbrıs sorununda, bu yılın ilk yarısında Cenevre ve CransMontana'da yapılan müzakerelerin Türkiye ve KKTC'nin iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tavırlarıyla sonuçsuz kaldığını vurgulayan Keskin, "Kıbrıs Türkü'nün bu müzakerelere bir 50 yılını daha veremeyeceği açık." dedi.Çimen Keskin, Kıbrıs Türklerinin uygulanan izolasyonlar nedeniyle acı çektiğini sözlerine ekledi.Resepsiyonda, KKTC'ye özgü hellim peynirinin yanı sıra Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi. Davetliler, Türk yemek ve tatlılarına yoğun ilgi gösterdi.