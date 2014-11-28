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Kızların Anlattıkları Kan Dondurdu!

13 kişilik Somalili fuhuş çetesinin üyesi kızları Somali'nin kültürü" ve "dini bir zorunluluk" diye kullandığı ortaya çıktı.

Kızların Anlattıkları Kan Dondurdu!

13 kişilik Somalili fuhuş çetesinin üyesi kızları Somali'nin kültürü" ve "dini bir zorunluluk" diye kullandığı ortaya çıktı.

28 Kasım 2014 Cuma 13:21
Kızların Anlattıkları Kan Dondurdu!
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Kızların Anlattıkları Kan Dondurdu!

13 kişilik Somalili fuhuş çetesinin üyesi kızları Somali'nin kültürü" ve "dini bir zorunluluk" diye kullandığı ortaya çıktı.  2 Dini zorunluluk deyip kıza toplu tecavüz ettiler!Dini zorunluluk deyip kıza toplu tecavüz ettiler!Dini zorunluluk deyip kıza toplu tecavüz ettiler! Çete üyesi, 20 yaşındaki Jusuf Abdirizak ve 22 yaşındaki Said Zakaria, otelde 13 yaşındaki kıza 3 kere tecavüz etti. Ortaya çıkan bu görüntüler Somalili tecavüz çetesinin çökertilmesini sağladı. Bristol'un hemen çıkışındaki bir otelde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Aralık 2012'de çekildi. 13 kişilik Somalili fuhuş çetesinin üyesi, Jusuf Abdirizak, bir kıza tecavüz etmek için otel odası ayarlarken görülüyor.

MAĞDURLARIN ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Mahkemede çetenin kızları nasıl kullandığının detayları açığa çıktı. Kızların anlattıkları kan dondurdu. Çete, kızları erkek arkadaşlarının arkadaşlarıyla birlikte olmaya ikna etti. Kızlara bunun "Somali'nin kültürü" ve "dini bir zorunluluk" olduğu söylendi. Çete Bristol şehrinde tek başına yaşayan 16 yaşındaki bir kızın evini üs olarak kullandı. Çete üyeleri birlikte oldukları kızın evini uyuşturucu deposuna çevirdi. Geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen mahkemede, 7 çete üyesi cinsel suçlardan hüküm giydi. Aralarında Zakaria'nın bulunduğu 6 çete üyesinin hükmü ise 26 Kasım günü verildi. Ertesi gün tutuklanan çete üyelerinin cezası ayın 28'inde açıklanacak.




MÜSLÜMAN TOPLUMDAN BÜYÜK TEPKİ

Bristol Somali Forumu açığa çıkan olaydan dolayı sarsıldıklarını ve şokta olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Toplumumuzun en savunmasız üyelerine karşı affedilmez suçlar işlenmiştir. Bristol'da yaşayan Müslüman toplum bu şeytani hareketleri tüm kalbiyle lanetlemektedir." denildi. Öte yandan çocuk haklarını koruma dernekleri, açığa çıkan çetenin "buzdağının görünen ucu" olduğunu belirterek karamsar bir tablo çizdi. Dernekler, seks suçlarına karşı toplum daha duyarlı oldukça daha fazla çetenin açığa çıkacağını ifade etti. İlgili Galeriler

 

Son Güncelleme: 28.11.2014 13:25
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