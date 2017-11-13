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13 Kasım 2017 Pazartesi 20:19

Kiloları Hayatını Karartmıştı, Zayıflayıp Bambaşka Biri Oldu!

Kiloları Hayatını Karartmıştı, Zayıflayıp Bambaşka Biri Oldu!
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Obeziteyle başı dertte olan; yürümek, hareket etmek gibi günlük işlerini göremez hale gelen 44 yaşındaki kadın 2 yılda tam 175 kilo verdi...

Hindistan’da yaygın olarak görülen obezite rahatsızlığına sahip olan Rajani, 3 kilo gibi normal bir rakamla dünyaya gelmiş olmasına rağmen seneler içinde hızlı kilo almaya başladı.

Hem babası hem de babannesi morbid obez olan Amita Rajani isimli Hindistanlı kadın yıllar boyunca yemek yemeye karşı koyamadı ve bunun sonucunda vücut ağırlığı 300 kilonun üzerine kadar çıktı.

Rajani, 2015 yılında Pune’daki Dr. Shashank Shah’ın Laparo Obeso Merkezi’ndeki ilk mide ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat başarılıydı ve 2 yıl içinde 175 kilogram kaybetti.

Rajani, artık dışarı çıkıp, çalışabiliyor ve tüm düzenli faaliyetlerini kolaylıkla yerine getirebiliyor..



Şimdi 120 kilogram ağırlığında olan Rajani, yeni mide ameliyatına hazırlanıyor…

Doktoru Shah, ameliyatların yardımıyla daha fazla kilo kaybedeceğini ve 75-80 kiloya sabitleneceğini söylüyor.


 
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