“Kilit Düzeyde Bir Müttefikinize Tek Taraflı Yaptırım Yapamazsınız“

CENEVRE GÜVENLİK POLİTİKALARI MERKEZİ BAŞDANIŞMANI FRANSIZ DİPLOMAT MARC FİNAUD: - "(ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI) BÖLGEDE TANSİYONU YÜKSELTECEK OLDUKÇA TALİHSİZ AÇIKLAMALARDIR"

"TRUMP YÖNETİMİNE KARŞI TÜRKİYE, RUSYA, ÇİN VE AVRUPA'DAKİ KİLİT AKTÖRLER MÜMKÜN OLDUĞU KADAR BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİP BERABER ÇALIŞARAK, (TRUMP'IN) MEVCUT POLİTİKALARIYLA ABD'NİN DAHİ ÇIKARLARINI KORUYAMADIĞINI ORTAYA KOYMALIDIRLAR"

Cenevre Güvenlik Politikaları Merkezi Başdanışmanı Marc Finaud, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "NATO üyesi kilit düzeyde ve çok önemli bir müttefikinize karşı bu şekilde tek taraflı baskılar, tek taraflı önlemler alamazsınız ve yaptırımlar yapamazsınız." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Enformasyon Dairesi Başkanlığı ve Bakanlık Sözcülüğü de dahil pek çok görevde bulunan uluslararası güvenlik uzmanı Finaud, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Finaud, Trump'ın Türkiye'ye yönelik son dönemdeki politikalarını eleştirerek, Türkiye, Rusya, Çin ve Avrupa'daki kilit aktörlerin Trump yönetimine karşı birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın özellikle Twitter üzerinden Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Finaud, "(Bunlar) bölgede tansiyonu yükseltecek oldukça talihsiz açıklamalardır. Bu şekilde gerginliği tırmandırmaya kesinlikle gerek yok." şeklinde konuştu.

"TRUMP'IN İZLEDİĞİ YOL YANLIŞ"

Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisine de tepki gösteren Finaud, ABD Başkanı'nın bu politikasının temelinde de sorunlara karşı birlikte çalışıp çözüm yolları bulmak yerine tek taraflı politikalar ve güç kullanımının olduğunu vurguladı.

Fransız diplomat Finaud, ticarette rekabet kuralları içerisinde hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, Trump'ın izlediği yolun kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı.

Finaud, "En iyi çözüm, çok taraflı bir çerçeve içerisinde müzakereler yürütülmesidir." diye konuştu.

Finaud, şöyle konuştu:

"Meşru da olsa bir ticaret sorununuz varsa dahi çok taraflı temasla bunun çözüm yeri Dünya Ticaret Örgütü'dür. NATO üyesi kilit düzeyde ve çok önemli bir müttefikinize karşı bu şekilde tek taraflı baskılar, tek taraflı önlemler alamazsınız ve yaptırımlar yapamazsınız. ABD nükleer silahlara sahip olsa da kesinlikle bu en iyi yaklaşım değil."

Finaud, ABD yönetiminin politikalarına karşı uluslararası karar verici aktörlerin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği vurgusunu yaparak, "Trump yönetimine karşı Türkiye, Rusya, Çin ve Avrupa'daki kilit aktörler mümkün olduğu kadar birlik içinde hareket edip beraber çalışarak, mevcut politikalarıyla ABD'nin dahi çıkarlarını koruyamadığını ortaya koymalıdırlar." ifadesini kullandı.

"İRAN'A YAPTIRIMLAR ABD'NİN DE ZARARINA"

Cenevre Güvenlik Politikaları Merkezi Başdanışmanı Finaud, Trump'ın 8 Mayıs'ta İran'la nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çekmesine de değinerek, İran'a yönelik geçmişte uygulanan tek taraflı ambargoların bir işe yaramadığını anımsattı.

Finaud, Trump'ın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarının başta ABD ve Avrupa ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulunarak, ABD Başkanı'nın "İran halkını hükümetlerine karşı desteklediği" iddiasına karşın İran halkının yaptırımlardan zarar görmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Finaud, "Avrupa şirketlerinin İran'dan çekilmesiyle belki de bundan en fazla Rus ve Çin şirketleri faydalanacak." dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA SURİYE ÇAĞRISI

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'e yönelik muhtemel saldırısı hakkında da konuşan Finaud, Suriye'de askeri yöntemlerin bir çözüm getirmeyeceğini, ülkedeki sorunun uluslararası hale geldiğini söyledi.

Finaud, uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler'in Suriye'de "barışçıl" ve "siyasi" bir çözüm bulma çabalarına destek vermeye davet ederek, Esed rejiminin ülkedeki kaostan yararlanıp muhaliflere saldırmaktan vazgeçmesi gerektiği uyarısında bulundu.

