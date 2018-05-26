Keşmir'de protestolar… 100’den fazla yaralı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan olaylarda 100'den fazla kişi yaralandı.

Kashmir Gazette'nin haberine göre, Srinagar'daki Jamia Camisi'nde cuma namazının ardından bir grup, her cuma namazı sonrası cami çevresinde polislerin konuşlandırılmasını protesto etti. Bunun üzerinde Hint polisi, gruba sert şekilde müdahale etti.

Çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.



Yaralanan göstericiler arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi.Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.