Kendi ülkelerinde Ruslar gözaltına aldı!
Rus askeri polisinin, Esed güçlerine bağlı 20’den fazla kişiyi yağmacılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.
Arapça yayın yapan Al Masdar internet sitesine göre, Rus askeri polisi 20’den fazla Esed askerini Şam'ın güneyindeki Babbila’da ev ve dükkân yağmaladıkları gerekçesiyle tutukladı.
Site, Şam’dan gelen haberlere göre Esed’e bağlı jandarmaların da tutuklamaya katıldığını öne sürdü.
Suriye'de Yarmuk Kampı'nın terör örgütü DAEŞ işgalindeki batı kısmına doğru ilerleyen rejim askerlerinin bölgeye girişinin ardından, yağma girişimleri artmıştı.