Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
196.858
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2618
EURO
5.4926
Holiganlar mahkemeye çıkarıldı
HOLİGANLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Girne’de 135 gram hintkeneviri
GİRNE'DE 135 GRAM HİNTKENEVİRİ
Lokmacıda 10 gram bonzai
LOKMACIDA 10 GRAM BONZAİ
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
banner282

Kendi ülkelerinde Ruslar gözaltına aldı!

Rus askeri polisinin, Esed güçlerine bağlı 20’den fazla kişiyi yağmacılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Kendi ülkelerinde Ruslar gözaltına aldı!

Rus askeri polisinin, Esed güçlerine bağlı 20’den fazla kişiyi yağmacılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 21:08
Kendi ülkelerinde Ruslar gözaltına aldı!

Kendi ülkelerinde Ruslar gözaltına aldı!

Rus askeri polisinin, Esed güçlerine bağlı 20’den fazla kişiyi yağmacılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

banner277

Arapça yayın yapan Al Masdar internet sitesine göre, Rus askeri polisi 20’den fazla Esed askerini Şam'ın güneyindeki Babbila’da ev ve dükkân yağmaladıkları gerekçesiyle tutukladı.

Site, Şam’dan gelen haberlere göre Esed’e bağlı jandarmaların da tutuklamaya katıldığını öne sürdü.

Suriye'de Yarmuk Kampı'nın terör örgütü DAEŞ işgalindeki batı kısmına doğru ilerleyen rejim askerlerinin bölgeye girişinin ardından, yağma girişimleri artmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD First Lady'yi Konuşuyor: 15 Gündür Kayıp!
ABD First Lady'yi Konuşuyor: 15 Gündür Kayıp!
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush Hastaneye Kaldırıldı!
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush Hastaneye Kaldırıldı!
İsrail topçu atışında yaralanan Filistinli şehit oldu
İsrail topçu atışında yaralanan Filistinli şehit oldu
İran'da açlık sorunu
İran'da açlık sorunu
Almanya'da küçük uçak düştü
Almanya'da küçük uçak düştü
Bangladeş'te uyuşturucu operasyonlarında ölü sayısı 70'i aştı
Bangladeş'te uyuşturucu operasyonlarında ölü sayısı 70'i aştı
Nikaragua'da binlerce kişi devlet başkanının istifası için sokaklara döküldü
Nikaragua'da binlerce kişi devlet başkanının istifası için sokaklara döküldü
ABD, Venezuela’ya yönelik politikalarını değiştirmeyeceğini açıkladı
ABD, Venezuela’ya yönelik politikalarını değiştirmeyeceğini açıkladı
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı
Karaçi'yi vuran sıcak hava İslamabad'a yayılıyor
Karaçi'yi vuran sıcak hava İslamabad'a yayılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim