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Katilin Oğlu Türkiye'ye Küfür Etti...

Katilin Oğlu Türkiye'ye Küfür Etti...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:48
Katilin Oğlu Türkiye'ye Küfür Etti...

Oğlu, Türkiye'ye küfür etti! Ardından...

Türkiye'nin Gazze'deki katliama sessiz kalmamasını hazmedemeyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan sonra oğlu Yair Netanyahu'da Türkiye’ye yönelik küstah bir paylaşımda bulundu. Yair Netanyahu paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı.

Türkiye ve İİsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail  Başbakanı Benyamin Netenyahu'nun oğlu Yair'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, 'F... Turkey' yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.

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Yair Netanyahu bu iğrenç paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapattı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailBenyamin NetanyahuTürkiyeKüfürEtti
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