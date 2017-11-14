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14 Kasım 2017 Salı 19:16

‘Katil Robotlar Tehlikeli Ülkelerin Eline Geçebilir!’

‘Katil Robotlar Tehlikeli Ülkelerin Eline Geçebilir!'
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BM Konvansiyonel Silahlar Kongresi'ne yapılan sunumda katil robotlara yönelik yasaklayıcı bir yönetmelik ihtiyacı dile getirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, “yapay zeka ile hareket eden katil robotların yasaklanması çağrısı” ile 5 gün sürecek bir konferans düzenleniyor. Pazartesi günü Cenevre’de başlayan ve Cuma günü sona erecek konferansa 70’e yakın ülkeden temsilciler katılıyor.

BM Konvansiyonel Silahlar Kongresi’ne yapılan sunumda “durumun aciliyetine” vurgu yapıldı, katil robotlara yönelik yasaklayıcı bir yönetmelik ihtiyacı dile getirildi.

Bu amaçla “mevcut kapasiteyi gösterdiği” söylenen bir videonun da sunumu yapıldı.

Katil robotların yasaklanmasına yönelik kampanyayı yürüten oluşuma göre, ölümcül robot teknolojisi şu anda mevcut durumda.

Başını, “Öldürücü Robotları Durdurma Kampanyası”nın çektiği oluşum, üzerinde anlamlı bir insan kontrolü olmayan silahların tamamen yasaklanmasını talep ediyor.

Kampanya’dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Çin, Rusya, İsrail, Güney Kore ve İngiltere bu alanda araştırmalar yürütüyor.

‘Tetiği çekme kararı insandan çıkabilir’
California Üniversitesi’nden yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Stuart Russel, hazırlanan kurgu videonun gösteriminde yaptığı konuşmada, bu teknolojinin bilim kurgu olmadığını belirterek, “Aslında bu film varolan kapasitenin bir sunumu sadece” dedi.

Bu alandaki mevcut trendin devam etmesi halinde, “tetiği çekme kararının” insandan çıkabileceği savunuluyor.

Bu tür teknolojilerin, silahlanma alanındaki etik kuralları çiğnediği ve kolaylıkla da çoklu olarak üretilerek “silahlı gruplar ile tehlikeli ülkelerin” eline geçebilecekleri endişesi dile getiriliyor.

‘Savaş teknolojilerindeki üçüncü evrimi engelleyin’
Ağustos ayı içinde aralarında, Elon Musk’ın da bulunduğu 100 önemli robot ve yapay zeka girişimcisi ve uzmanı Birleşmiş Milletler’e “katil robotları yasaklama” çağrısı yapmıştı.

Yapılan çağrıda, barut ve nükleer silah sonrası “savaş teknolojilerindeki üçüncü evrimin” engellenmesi gerektiği vurgulanmıştı.


 
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