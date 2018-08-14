Kardashian'dan üstsüz paylaşım

Kim Kardashian'ın iç çamaşırı ve spor ayakkabılarıyla yaptığı Instagram paylaşımı olay oldu



Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian gündemde kalabilmek ve gelir elde etmek için sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kardeşlerinin gerisinde kaldığı, evlendikten ve çocuk doğurduktan sonra reytingi düştüğü iddia edilen seksi yıldızın paylaşımları yine de olay olmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere bir kaç gün önce Kraliyet Ailesi ile yakın ilişkiler içinde olan Türk moda tasarımcısı Erdem, Kim Kardashian'ın birlikte çalışma teklifini geri çevirmişti. Bu olay Amerikan basınında gündeme bomba gibi füşmüştü.

Kim Kardashian’a bir darbe de Podolog’tan geldi

Dün, moda tasarımcısı Erdem Moralıoğlu'nun kendisine tasarım yapmak istememesiyle gündeme gelen Kim Kardashian, şimdi de bir Podolog tarafından, trend olmasını sağladığı şeffaf ayakkabıların tehlike saçtığı konusunda uyarı aldı...

Tasarımcı Kanye West, yaklaşık iki yıl önce Yezzy markasından şeffaf PVC bir bot piyasaya sürdü. Botlar, Kim Kardashian’ın giyip sokağa çıkmasıyla adeta satış rekoru kırdı. Ne var ki şimdi, bu ayakkabıların sağlık için ne kadar tehlikeli olduğu konuşuluyor.

Hatırlarsanız yaklaşık iki yıl önce, şeffaf çizmeleriyle Hollywood sokaklarında arz-ı endam eden Kim Kardashian, uzun soluklu bir trendin başlamasına neden olmuştu. Önceleri herkes Kardashian’la dalga geçmişti ama sonrasında şeffaf ayakkabı giyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Öyle ki dünyaca ünlü pek çok marka dahi, koleksiyonlarına şeffaf ayakkabılar dahil etmeye başladı…

Rihanna, Kendall Jenner, Chrissy Teigen, Rita Ora, Kylie Jenner, Kaia Gerber gibi bir çok ünlü ismin de tercihi olan bu ayakkabılar, görünüş itibariyle hoş bir stil oluştursa da maalesef sağlık için oldukça tehlikeli…

Dailymail’e konuşan ünlü Podolog Suzanne Levine, bu ayakkabıları giymekte ısrarcı olanları, telafisi mümkün olmayan hasarların beklediğini söyledi: “Plastik ayakkabılarda, ayaklarınız nefes almıyor ve ayaklarınızı plastikle sararak ciddi bir risk alıyorsunuz. Sonuçta hiçbir yerden havalandırılmıyor. Nemli bir ortamda olan ayaklarınız, mantar oluşumuna zemin hazırladığı gibi bakteriyel enfeksiyonları da tetikler.”

Doktor Levine, mayıs ayında Kanye West’in piyasaya sürdüğü ‘Cindirella Shoe’ sonrasında, giyenlerin sayısının arttığı gibi, merkezlere ayak problemleri için gelenlerin sayısının da yükselişe geçtiğini belirtti: “Bu ayakkabıları sadece akşamları bir iki saatliğine giyin. Giymeden önce mutlaka ayaklarınızın kuru kalmasını sağlayan ürünler kullanın.