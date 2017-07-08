Kanada, Guantanamo'da Tutulan Vatandaşından Resmen Özür Diledi Ve Sekiz Milyon Dolar Tazminat Ödedi

Kanada, Afganistan'da bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl boyunca Guantanamo üssünde tutulan vatandaşı Ömer Khadr'dan resmen özür diledi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale ve Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould, Ottawa'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, Ömer Khadr'dan resmen özür dilendiğini duyurdu.

Bakan Goodale, "Kanada hükümeti adına Sayın Khadr'dan yurt dışında yaşadığı sıkıntı ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü özür diliyoruz." ifadesini kullanarak, Kanada vatandaşına sekiz milyon dolar tazminat ödendiğini açıkladı.

Goodale, bir gazetecinin tazminata ilişkin sorusuna, "Kanadalı yetkililerin Ömer Khadr'ın Hak ve Özgürlükler Bildirisi ile belirlenen haklarını ihlal etmiş olmalarını da tazmin etmemiz gerekiyordu. Bu gelişme, Afganistan'da yaşananlar ile ilgili değil. Bir Kanadalıya, herhangi bir suçla itham edildikten sonra hükümetin aldığı kararlar ve eylemleriyle ilişkili. Yüksek Mahkeme de dönemin hükümetinin standartları ihlal ettiğine hükmetti." dedi.

Kanada Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould da "Umarım Kanadalılar bugün iki şey ellerinden alındığında ne olacağını anladı. İlki, haklarımız günümüz hükümetinin kaprislerine bağlı değildir. İkincisi de hükümet vatandaşlarının haklarını ihlal ettiğinde bunun ciddi maliyeti vardır." diye konuştu.

Guantanamo'daki en genç tutuklu olarak tarihe geçen Ömer Khadr, 2002 yılında 15 yaşında iken ailesiyle tatil için gittiği Afganistan'da, ABD askerlerinin bir operasyonunda ateş altında kalmış, operasyonda bir gözünü kaybetmiş ve omzu kırılmıştı.

Khadr, operasyon sırasında bir ABD askerini öldürdüğü iddiasıyla Guantanamo'ya götürülmüştü. 10 yıl boyunca kaldığı Guantanamo'dan 2012 yılında Kanada'ya iade edilen Khadr, gördüğü ağır işkenceler nedeniyle yöneltilen tüm suçlamaları kabul ettiği, öte yandan hiçbirini işlemediği yönünde ifade vermişti. Ömer Khadr, 2015 yılı mayıs ayında avukatının gözetiminde olması kaydıyla serbest bırakılmıştı.

Kanada Yüksek Mahkemesi, 2010 yılında ABD'de Khadr'ın sorgulamalarına katılan Kanada federal yetkililerin, ülkenin en temel standartlarını ihlal ettiğine hükmetmişti.