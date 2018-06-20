banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94201
ALTIN
194.381
DOLAR
4.7453
STERLİN
6.2562
EURO
5.4906
En Fazla Yağış Akdoğan’a Düştü
En çok yağmur nereye yağdı...?
Hasan İşlek teminatla serbest
HASAN İŞLEK TEMİNATLA SERBEST
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
DARP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Şölen silahla dehşet saçtı
ŞÖLEN SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
banner282
Flaş Haber
Hisar üzerinde asılı kaldı
Kapat

Kanada'da Keyfi Marihuana Kullanımı Yasallaştı!

Kanada'da marihuananın ülke çapında keyfi kullanımı yasallaştı.

Kanada'da Keyfi Marihuana Kullanımı Yasallaştı!

Kanada'da marihuananın ülke çapında keyfi kullanımı yasallaştı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:39
Kanada'da Keyfi Marihuana Kullanımı Yasallaştı!


Kanada'da marihuananın ülke çapında keyfi kullanımı yasallaştı.
Bitkinin nasıl yetiştirileceği, dağıtılacağı ve satılacağını düzenleyen ve kontrol altına alan Marihuana Yasası, dün senatoda 29'a karşı 52 oyla kabul edildi.
Kanada, senatonun yasayı kabul etmesiyle marihuananın keyfi kullanımının yasal olduğu ikinci ülke haline geldi.

banner277
Uruguay, 2013 yılında marihuananın keyfi kullanım için satışını yasal hale getiren ilk ülke olmuştu.
Kanada'da vatandaşların eylül ayı ortasından itibaren keyfi tüketim için yasal yollardan temin edebileceği marihuananın tıbbi amaçlı kullanımı da 2001 yılından bu yana yasal.
Marihuana, artık ülkede federal lisansa sahip üreticilerden internet üzerinden de sipariş edilebilecek, yetişkinlerin kamuya açık mekanlarda 30 grama kadar kurutulmuş marihuana taşımasına izin verilecek.
 

banner288
Son Güncelleme: 20.06.2018 12:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak
Ab Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak
Brüksel'de Sığınmacılar İçin
Brüksel'de Sığınmacılar İçin "mini Zirve"
Ucuza Maliyetli Hızlı DNA Sentezleme Yöntemi Geliştirildi!
Ucuza Maliyetli Hızlı DNA Sentezleme Yöntemi Geliştirildi!
Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi İzlanda!
Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi İzlanda!
Filistin Nüfusunun Yaklaşık Yarısı Mülteci!
Filistin Nüfusunun Yaklaşık Yarısı Mülteci!
Japonlar, Temizlikleriyle Futbolseverleri Büyüledi!
Japonlar, Temizlikleriyle Futbolseverleri Büyüledi!
Dünya Genelinde 68,5 Milyon İnsan Yerinden Edilmiş Durumda!
Dünya Genelinde 68,5 Milyon İnsan Yerinden Edilmiş Durumda!
AB Vatandaşlarının Yüzde 5'i Evden Çalışıyor...
AB Vatandaşlarının Yüzde 5'i Evden Çalışıyor...
Moon'dan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklama!
Moon'dan Rusya Ziyareti Öncesi Açıklama!
ABD'de Her 100 Kişiye 121 Silah Düşüyor...
ABD'de Her 100 Kişiye 121 Silah Düşüyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim