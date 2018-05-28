Kamerun'un Anglofon bölgesinde çatışma

Kamerun'da, ordu güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgenin Menka kasabasında güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, çatışmalarda 27 ayrılıkçının öldürüldüğünü belirtirken görgü tanıkları ölenlerin sayısının 40 olduğunu ve birçok ordu mensubunun yaralandığını ileri sürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise bir grup ayrılıkçının saldırı hazırlığında olduğuna dair aldıkları istihbarat üzerine harekete geçtiklerini ve ayrılıkçı gruba müdahale edildiğini söyledi.

Aynı kaynak, güvenlik güçlerinin sivillerin zarar görmemesi için azami gayret gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Kriz Grubu (ICG) 2016'nın sonundan bu yana Anglofon krizi nedeniyle en az 120 sivilin ve 43 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

ANGLOFON KRİZİ