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Japonya Trump'ın Kim’le planlanan zirveye katılmamasını anlayışla karşıladı

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yazarak, 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesini anlayışla karşıladığını açıkladı.

Japonya Trump'ın Kim’le planlanan zirveye katılmamasını anlayışla karşıladı

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yazarak, 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesini anlayışla karşıladığını açıkladı.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:37
Japonya Trump'ın Kim’le planlanan zirveye katılmamasını anlayışla karşıladı

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yazarak, 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesini anlayışla karşıladığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı ŞinzoAbe, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeyi iptal etme kararına Japonya'nın "destek" verdiğini belirtti.
Japonya Hükümet Sözcüsü ve Kabine Baş Sekreteri YoshihideSuga, zirvenin ancak Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programını terk etme ve Kuzey'in kaçırdığı Japon vatandaşlar konusunda ilerleme sağlaması durumunda yararlı olacağını vurguladı.
Japonya Dışişleri Bakanı TaroKono da Trump'ın kararını "anladıklarını" belirterek "herhangi bir İlerleme sağlamayacaksa böyle bir zirve düzenlemek anlamsız." diye konuştu.

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Kono, Kuzey'in nükleer silahlardan arınması ve kaçırılan Japon vatandaşları konusunda Washington ile iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.
ABD Başkanı Trump, dün, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup göndererek, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlık"tan dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti. 
Kim Jong-un, geçen hafta ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Trump'ı Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 13:50
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