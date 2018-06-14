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Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18'e indiriliyor

Japonya parlamentosu Diet, Medeni Kanunun revize edilmesini ve reşit olma yaşını 20'den 18'e düşürülmesini öngören yasayı onayladı.

Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18'e indiriliyor

Japonya parlamentosu Diet, Medeni Kanunun revize edilmesini ve reşit olma yaşını 20'den 18'e düşürülmesini öngören yasayı onayladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:44
Japonya'da reşit olma yaşı 20'den 18'e indiriliyor

Japonya parlamentosu Diet, Medeni Kanunun revize edilmesini ve reşit olma yaşını 20'den 18'e düşürülmesini öngören yasayı onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, parlamentoda kabul edilen yasayla yeniden düzenlenecek Medeni Kanun, 2022 yılı nisan ayında yürürlüğe girecek.
Revize edilecek Medeni Kanunda reşit olma yaşı 18 olarak belirlenecek, böylece ülkede 18 ila 20 yaşındakiler ailelerin rızası olmadan evlenebilecek.
Medeni Kanunda rüştün yanı sıra milliyet ve pasaportlarla bağlantılı olanlar dahil 22 ilgili kanunda revizyon yapılacak, öte yandan ülkede 20 yaşından küçüklere yönelik alkol, sigara ve kumar yasağı sürecek.

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Japonya'da 20 yaşından küçüklerin evlenebilmeleri için ailelerin rızası gerekiyor. Ülkede erkekler en erken 18, kızlar da 16 yaşında evlenebiliyor. Medeni Kanundaki revizyonla kızlar için de yasal evlilik yaşı 18'e çıkarılacak.
Muhalif milletvekilleri, yeterince tartışmaya açılmadığı gerekçesiyle Medeni Kanunda revizyona karşı çıkarken, iktidardaki Liberal Demokratik Partinin üyeleri reşit olma yaşının düşürülmesiyle, yaşlanan nüfusta düşen doğum oranlarının tersine çevirebileceğini savunuyordu.
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 16:02
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