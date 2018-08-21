İtalya'daki selde ölü sayısı artıyor

FELAKETTE ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ

İtalya'nın güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ANSA haber ajansına göre, İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen sel nedeniyle 11 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

İngiliz yayın kurumu BBC de felakette, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 18 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve tam olarak kaç kişinin sele yakalandığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığı kaydedildi.

