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İsveç'te Müslümanlardan yağmur duası

İsveç'te yaşayan Müslümanlar, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

İsveç'te Müslümanlardan yağmur duası

İsveç'te yaşayan Müslümanlar, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 20:27
İsveç'te Müslümanlardan yağmur duası

İsveç'te Müslümanlardan yağmur duası

İsveç'te yaşayan Müslümanlar, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Başkent Stockholm'de Tensta Mahallesi'nde toplanan Müslümanlar, kuraklığın son bulması ve 40 noktada devam eden orman yangınlarının önüne geçilmesi için istiska (yağmur) namazı eda etti.

Türk vatandaşlarının da katıldığı namazı İsveçli İslam alimi Abdulvedad Frank kıldırdı.

Namaza katılan İsveçli alim Johannes Abdullah Klominek, İsveç'te 4 aydır yağmur yağmadığı için yağmur duasına çıktıklarını belirtti.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Stockholm Teşkilatı Başkanı Serhat Fırat Baran da İsveçli Müslümanlar olarak ülkede kuraklığın son bulması, çiftçilerin yüzünün gülmesi için yağmur duasına katıldıklarını ifade etti. Baran, ''İnşallah, ormanda yaşayan dilsiz hayvanların yüzü suyu hürmetine dualarımız kabul olur ve çiftçilerin yüzü güler. Orman yangınları son bulur." dedi

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 4 gün önce 83 noktada çıkan orman yangınları 40 noktada halen devam ediyor. Gevleborg, Jemtland ve Dalarna bölgelerinde ormana yakın yerleşim birimleri boşaltıldı.

İsveç hükümeti, Avusturya, Polonya, Danimarka, Portekiz, Fransa, Almanya ve Norveç'ten yardım istedi. Bu ülkeler, yangın söndürme uçakları ve helikopterler gönderdi. Şimdiye kadar 13 bin 500 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yağmur yağmazsa orman yangınlarının aylarca devam edebileceği ileri sürülüyor.

Meteoroloji kurumu, ülkede son 66 yılın en sıcak yazının yaşandığını açıkladı. Nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış olmadığı için hububatın yüzde 60'ı hasat edilemeyecek durumda bulunuyor. Kış aylarında yem fiyatlarının ciddi oranda artmasından endişe eden besiciler, hayvan kesim tarihlerini erkene aldı.

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Son Güncelleme: 21.07.2018 20:30
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