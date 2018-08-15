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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 8 Filistinli kadını gözaltına aldı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 8 Filistinli kadını gözaltına aldı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 8 Filistinli kadını gözaltına aldı

İSRAİL POLİSİ, ARALARINDA ŞEYH RAİD SALAH'IN KIZ KARDEŞİNİN DE OLDUĞU 8 FİLİSTİNLİ KADINI MESCİD-İ AKSA'NIN İÇİNDE GÖZALTINA ALDI - ONLARCA FANATİK YAHUDİ, SABAH VE ÖĞLEDEN SONRA SEANSLARINDA İSRAİL POLİSİNİN HİMAYESİNDE HAREM-İ ŞERİF'E BASKIN DÜZENLEDİ 
 

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içinden 8 Filistinli kadını gözaltına aldığı bildirildi.


Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da aralarında 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın kız kardeşi Nahide Ebu Şakra'nın da olduğu 8 Filistinli kadını gözaltına aldı.


İsrail polisi, Harem-i Şerif'in kapılarından birinin iç tarafından gözaltına aldığı Filistinli kadınları, sorgulamak üzere Eski Şehir bölgesinde bulunan gözaltı merkezine götürdü.


Şeyh Salah'ın kız kardeşi Ebu Şakra, 25 Temmuz'da da Mescid-i Aksa'nın Er-Rahme Kapısı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmış ve iki hafta Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma şartıyla serbest bırakılmıştı.


İsrail makamları, fanatik Yahudilerin baskınlarını arttırdığı kutsal mabedin Er-Rahme Kapısı'nda Filistinlilerin toplanmasına izin vermezken, Ürdün Vakıflar İslami İşler ve Mukaddesatı Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerinin de bu alanda temizlik yapmasını engelliyor.


Filistinli aktivistlere göre, İsrail, Mescid-i Aksa'yı mekânsal olarak bölme projesi kapsamında Er-Rahme Kapısı bölgesini fanatik Yahudilere ayırmayı hedefliyor.


FANATİK YAHUDİLER BİZ KEZ DAHA AKSA'YA BASKIN DÜZENLEDİ


Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 68 fanatik Yahudi'nin sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.


Açıklamada, fanatik Yahudilerin silahlı İsrail polisleri korumasında yaklaşık 4 saat Harem-i Şerif'in avlularında gezdiği vurgulanarak, bir başka Yahudi grubun da öğle namazından sonra Aksa'ya girdiği aktarıldı.


 YAHUDİLERİN BASKINLARI 2003'TE BAŞLADI


Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.


Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesatı Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin tüm baskılarına rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.


Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah saatlerinde ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa’nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif’in avlusuna giriyor.


İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.


Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 19:02
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