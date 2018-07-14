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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 06:39
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun, Gazze'de Hamas hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında bir eğitim kampı, bir tünel ve "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonların" hazırlandığı bir noktanın hedef alındığı bildirildi.
Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları tarafından Gazze'nin güneyinde düzenlenen saldırılarda, Hamas'ın "yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonları hazırlamak üzere kullandığı bir nokta ile bir eğitim kampı ve bir tünelin" hedef alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, saldırıların İsrailli bir subayın dün yaralanması ve Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği belirtildi.
İsrail ordusu dün akşam, Filistinliler tarafından Gazze Şeridi'nin kuzey sınırına atılan el bombası sonucu bir subayının yaralandığını duyurmuştu.
İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2018 09:54
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