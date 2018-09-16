banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94760
ALTIN
236.500
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0730
EURO
7.1531
Girne’de eroin operasyonu
GİRNE'DE EROİN OPERASYONU
İş yerinde uyuşturucu
İŞ YERİNDE UYUŞTURUCU
Gazimağusa’da intihar
GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Kapat

İsrail'den Gazze Sınırındaki Gösterilere Müdahale

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahale etti.

İsrail'den Gazze Sınırındaki Gösterilere Müdahale

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahale etti.

16 Eylül 2018 Pazar 10:40
İsrail'den Gazze Sınırındaki Gösterilere Müdahale

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Şucaiyye Mahallesi'nin doğusunda İsrail sınırında toplanan bir grup Filistinli, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi.

Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombası ile müdahale etti.

Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı.

Gösteride herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Son Güncelleme: 16.09.2018 13:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brüksel'de
Brüksel'de "arabasız Gün" Etkinliği
Bmw, Çin’deki 139 Binden Fazla Aracını Geri Çağırıyor
Bmw, Çin’deki 139 Binden Fazla Aracını Geri Çağırıyor
Suriye'de 2 İran Askeri Öldürüldü
Suriye'de 2 İran Askeri Öldürüldü
Avustralyalı Türklerin Hayatı
Avustralyalı Türklerin Hayatı "kimlik" Sergisinde
Mangkhut Tayfunu Çin’i Etkisi Altına Alıyor
Mangkhut Tayfunu Çin’i Etkisi Altına Alıyor
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı
Filipinler'de Heyelan: 30 Ölü
Filipinler'de Heyelan: 30 Ölü
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Mağaza Açtı.. Gelir, Sarayın Onarımında Kullanılacak
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Mağaza Açtı.. Gelir, Sarayın Onarımında Kullanılacak
Avustralya'da İğneli Çilek Paniği.. Suçluyu İhbar Edene 100 Bin Dolar
Avustralya'da İğneli Çilek Paniği.. Suçluyu İhbar Edene 100 Bin Dolar
İran'da “Sosyal Medya Yasağı“ Tartışılıyor
İran'da “Sosyal Medya Yasağı“ Tartışılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim