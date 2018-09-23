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İsrail'den Gazze Sınırındaki Gösterilere Müdahale

İsrail'den Gazze Sınırındaki Gösterilere Müdahale

23 Eylül 2018 Pazar 06:40
İsrail'den Gazze Sınırındaki Gösterilere Müdahale

İSRAİL'İN GAZZE SINIRINDA DÜZENLENEN "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ" GÖSTERİLERİNE MÜDAHALESİNDE 11FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail'in, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine yaptığı müdahalede yaralananların olduğu belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Müdahale sonucu 11 Filistinlinin bir yaralandığı ve göz yaşartıcı gaz sonucu boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Öte yandan onlarca Filistinli, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Son Güncelleme: 23.09.2018 11:40
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