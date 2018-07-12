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İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:32
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırına hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Beyt Hanun beldesinin doğu sınırındaki boş bir tarım arazisini bombaladı.

Savaş uçakları ayrıca sınır bölgesinde "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderdiği iddia edilen bir grubu hedef aldı. 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nin kuzeyine hava saldırısı düzenlendiği doğrulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor. 
 

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Son Güncelleme: 12.07.2018 17:19
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