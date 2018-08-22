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İsrail'den Batı Şeria'da yasa dışı 650 yeni konut kararı

İsrail, Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminin 650 yeni konut inşa edilerek genişletilmesini onayladı.

İsrail'den Batı Şeria'da yasa dışı 650 yeni konut kararı

İsrail, Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminin 650 yeni konut inşa edilerek genişletilmesini onayladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:38
İsrail'den Batı Şeria'da yasa dışı 650 yeni konut kararı

İsrail, Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim biriminin 650 yeni konut inşa edilerek genişletilmesini onayladı.

İsrail'in Yisrael Hume gazetesinin haberine göre, Beyt-İl Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi kararı, ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle 2012 ve 2015 yıllarında konutlarından tahliye edilen yerleşimcilerin tazmin edilmesi amacıyla alındı.

Beyt-İl Yahudi yerleşim birimi meclisi ve İsrail İskan Bakanlığı'nın aldığı söz konusu kararın, geçen hafta hükümet tarafından onaylandığı aktarıldı.

İsrail'in Beyt-İl Yahudi yerleşim biriminde inşası için onay verdiği konut sayısının daha önce 296 olduğu, halihazırda ise bu sayının 650'ye çıkarıldığı belirtiliyor.

İsrail'in gayrimeşru Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

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