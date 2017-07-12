İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir mülteci kampına düzenledikleri baskında iki Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 21 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.