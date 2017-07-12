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12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02

İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Askerleri 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı
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 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 21 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir mülteci kampına düzenledikleri baskında iki Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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