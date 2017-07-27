Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

İsrail, Al Jazeera'nın Kudüs Ofisini Kapatacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisinin kapatılması talimatı verdiği bildirildi.

İsrail, Al Jazeera'nın Kudüs Ofisini Kapatacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU:"MESCİD-İ AKSA ÜZERİNDEN ŞİDDETİ TEŞVİK ETTİĞİ İÇİN AL JAZEERA'NIN KUDÜS OFİSİNİN KAPATILMASI TALİMATI VERDİM”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Al Jazeera televizyonunun Kudüs'teki ofisinin kapatılması talimatı verdiği bildirildi.

İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik ihlalleri takip eden gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskılarının bu seferki adresi Katar merkezli Al Jazeera televizyonu oldu.

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa üzerinden şiddeti teşvik ettiği için Al Jazeera'nın Kudüs ofisinin kapatılması talimatı verdim. Mevcut yasalar çerçevesinde bunun mümkün olmaması halinde ise İsrail parlamentosu Knesset'te Al Jazeera'yı kovmak için gerekli yasanın geçirilmesine çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Son günlerde işgal altındaki Kudüs'te yaşananları görüntülemek isteyen gazeteciler de İsrail polisi tarafından şiddet ve baskıya maruz kalıyor. Olay yerlerine erişimleri kısıtlanan gazeteciler, zaman zaman gözaltına alınarak saatlerce alıkonuluyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki Demirleri De Kaldırdı İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki Demirleri...
Kudüs'ün Bölünmesine İlişkin Yasa Tasarısına Onay Kudüs'ün Bölünmesine İlişkin Yasa Tasarısına...
İsrail'in Mescid'i Aksa'ya Yönelik İhlallerine Tepkiler İsrail'in Mescid'i Aksa'ya Yönelik...
Fed Faiz Oranını Değiştirmedi Fed Faiz Oranını Değiştirmedi
Fransa'daki Orman Yangınları Fransa'daki Orman Yangınları
Afganistan'da Kohistan İlçesi Taliban'dan Geri Alındı Afganistan'da Kohistan İlçesi Taliban'dan...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki...
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı.

Haberi Oku