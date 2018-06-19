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İspanya Başbakanı'ndan Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarma önerisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını ve mezarın bulunduğu alanın barış anıtına çevrilmesini istediğini belirtti. 

İspanya Başbakanı'ndan Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarma önerisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını ve mezarın bulunduğu alanın barış anıtına çevrilmesini istediğini belirtti. 

19 Haziran 2018 Salı 08:37
İspanya Başbakanı'ndan Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarma önerisi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin anıt mezarından çıkarılmasını ve mezarın bulunduğu alanın barış anıtına çevrilmesini istediğini belirtti. 

Sanchez, kamu yayın kuruluşu TVE'ye verdiği röportajda, İspanya'nın "İspanyolları ayıran sembollere izin veremeyeceğini" ifade ederek 1975'te ölen Franco'nun kemiklerinin Madrid yakınlarındaki Valle de los Caidos (Toprağa Düşenler Vadisi) anıt mezarından çıkarılarak ailesine verilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. 
"Böyle bir şey, geçmişinde faşist diktatörlükler yaşayan Almanya ve İtalya'da hayal bile edilemez." diye konuşan Sanchez, anıt mezarın bulunduğu alanı İspanya İç Savaşı tarafları anısına "faşizme karşı mücadele" ve "barış" anıtına çevirmek istediğini kaydetti.
 

"YARALARI AÇMAK DEĞİL, KAPATMAK İSTİYORUM"  
İki hafta önce iktidara gelen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez, Franco dönemini kınayan ancak eski liderin kemiklerinin mezarından çıkarılmasına karşı çıkan muhafazakar Halk Partisinin (PP) iddiasının aksine niyetinin "yaraları açmak değil, kapatmak olduğunu" belirtti. 
PP'den destek isteyen Sanchez, parlamentonun geçen sene bu yönde bağlayıcılığı olmayan bir karar aldığını hatırlatarak "Yüzünüzü parlamentodan çevirerek ülkeyi yönetemezsiniz." dedi.

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Aşırı solcu Podemos, Sanchez'in önerisine destek verdi. Merkez sağ partisi Ciudadanos da diktatörün kemiklerinin mezardan çıkarılması fikrine açık olduğunu ifade etti. 
 

HALA ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENİYOR
Franco'ya bağlı milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında 1936'dan 1939'a kadar yaşanan İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 bin kişinin de gömülü olduğu Valle de los Caidos, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. 
İspanya'nın kültürel mirasları listesinde yer alan ve içinde bir büyük kilisenin bulunduğu Valle de los Caidos'ta hala Franco için anma törenleri düzenleniyor.
Franco'nun 1939'da iç savaşın bitiminden öldüğü 1975'e kadar iktidarında 114 bin kişinin kaybolduğu tahmin ediliyor. İç savaş sırasında ise en az 500 bin kişinin öldüğü sanılıyor.
 

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Son Güncelleme: 19.06.2018 12:05
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