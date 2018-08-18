İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Afganistan'da uzlaşı çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'daki tüm taraflara düşmanlıklara son verme çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Afganistan'da Taliban'ın Gazne kentine yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, stratejik öneme sahip bu kente yapılan son saldırıların, dünyanın dikkatini bir kez daha ülkedeki kırılgan güvenlik durumuna ve kırsal alanlarında artan gerilime dikkati çektiğini belirtti.

Saldırıların ülkede bir başka anlamsız ölüm ve yıkıma yol açtığı ifade edilen açıklamada, "Afganistan'da askeri çözüm olmayabilir. Uzun süredir devam eden siyasi çözüm için zamanın vadesi çoktan doldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Useymin'in, Afganistan'daki taraflara çok sayıda çağrıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, taraflara diyalog ve uzlaşı yoluyla onurlu ve uzun soluklu barış için yapılan çağrılar yinelendi.

100 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, düzenlediği basın toplantısında Gazne'de saldırı başlatan Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bahrami, rakamların değişebileceğini, devam eden çatışmalarda en az 20 sivilin ve 194 Taliban militanının yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

İİT'den Afganistan'daki saldırıya kınama

Öte yandan İİT, geçen çarşamba Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Useymin, bu acımasız katliamdan ötürü derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, Afgan hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Bölgede ve dünyada bütün taraflara, şiddet ve aşırıcılıkla aralarına mesafe koyması çağrısında bulunan Useymin, yaklaşan Kurban Bayramı'na da işaret ederek, tarafların barış ve güvenliğin tesis edilmesi için uzlaşı yolunu tercih etmesi tavsiyesinde bulundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında 48 kişi yaşamını yitirmişti.