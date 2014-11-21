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İran'dan ABD'ye "IŞİD'e Destek" Suçlaması

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) IŞİD'i desteklediğine ilişkin ellerinde kanıt olduğunu öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Devrim Muhafızları İmam Hüseyin Karargahı Komutan Vekili Tuğgeneral Hüseyin Hemedani, "ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği bir hava operasyonunu sırasında IŞİD militanları, Bariziye bölgesinde kuşatma altındaydı ancak ABD'liler, onlara gıda, mühimmat ve bazı olanaklar sağladı. Tüm bu kanıtlar, ABD'nin IŞİD'i desteklediği yönünde"

İran'dan ABD'ye "IŞİD'e Destek" Suçlaması

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) IŞİD'i desteklediğine ilişkin ellerinde kanıt olduğunu öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Devrim Muhafızları İmam Hüseyin Karargahı Komutan Vekili Tuğgeneral Hüseyin Hemedani, "ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği bir hava operasyonunu sırasında IŞİD militanları, Bariziye bölgesinde kuşatma altındaydı ancak ABD'liler, onlara gıda, mühimmat ve bazı olanaklar sağladı. Tüm bu kanıtlar, ABD'nin IŞİD'i desteklediği yönünde"

21 Kasım 2014 Cuma 17:59
İran'dan ABD'ye
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"ABD BOMBALANACAK YERLERİ ÖNCEDEN IŞİD'E HABER VERİYOR"

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) IŞİD'i desteklediğine ilişkin ellerinde kanıt olduğunu öne sürdü.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Devrim Muhafızları İmam Hüseyin Karargahı Komutan Vekili Tuğgeneral Hüseyin Hemedani, "ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği bir hava operasyonunu sırasında IŞİD militanları, Bariziye bölgesinde kuşatma altındaydı ancak ABD'liler, onlara gıda, mühimmat ve bazı olanaklar sağladı. Tüm bu kanıtlar, ABD'nin IŞİD'i desteklediği yönünde"

Hemedani, ABD önderliğindeki koalisyonun IŞİD örgütüne karşı yürüttüğü hava operasyonlarında henüz tek bir kişiyi bile öldürmediğini savunarak, "ABD bombalanacak yerleri önceden IŞİD'e haber veriyor" iddiasında bulundu.

IŞİD militanlarını, "ABD'nin Suriye ve Irak'taki piyade kuvvetleri" olarak tanımlayan Hemedani, "İslam düşmanları, Müslüman gençler ve Müslümanların parasıyla fitne oluşturuyor" diye konuştu.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Purdestan da ABD'yi, "Müslümanları bölmek için IŞİD ve bölgedeki terör örgütleri eliyle vekalet savaşı yürütmekle" suçlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
IranAmerika Birleşik Devletlerinin (ABD) IŞİDi Desteklediğine Ilişkin Ellerinde Kanıt Olduğunu öne Sürdü.
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