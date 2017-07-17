İran, Petrol Araştırmalarını Rus Şirketlere Devrediyor

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Şadgan ve RagSafid sahalarında petrol ve gaz araştırmaları, Rus Petrol Şirketi Zarubezhneft'e devredildi.

İRAN'IN GÜNEYBATISINDAKİ İKİ SAHADA YAPILACAK PETROL ARAŞTIRMALARI İÇİN RUS ZARUBEZHNEFT PETROL ŞİRKETİYLE ANLAŞMA İMZALANDI

İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Şadgan ve RagSafid sahalarında petrol ve gaz araştırmaları, Rus Petrol Şirketi Zarubezhneft'e devredildi.

İran resmi haber ajansının (İRNA) İran Milli Petrol Şirketi'ne (NIOC) dayandırdığı haberine göre, Zarubezhneft ile imzalanan anlaşmayla, Şadgan ve RagSafid sahalarındaki gaz ve petrol araştırmaları Rus şirkete verildi.

Anlaşma gereği, Zarubezhneft şirketinin Huzistan eyaletinde yer alan sahaların geliştirilmesi ve petrol araştırmaları için projelerini en geç 9 ay içerisinde NIOC'ye sunması gerekiyor.

İran, petrol anlaşmaları için getirdiği yeni model "Iran PetroleumContract" (IPC) kapsamında, 100 milyar dolar değerinde olan 49 petrol ve doğal gaz sahasını yabancı yatırımcılara açmıştı.

Bugün imzalanan mutabakatın, Rus Zarubezhneft şirketi ile yapılan 8'inci anlaşma olduğu kaydedilirken, Rusya'nın Gazprom ve Russneft şirketleriyle de petrol araştırmaları konusunda varılan mutabakatların henüz imza aşamasınageçmediği belirtiliyor.

NIOC, iki hafta önce, bölgenin en büyük doğal gaz sahası Güney Pars'ın 11. safhasının geliştirilmesi için Fransız petrol şirketi Total ile anlaşma imzalamıştı.