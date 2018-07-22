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İran'da “Su“ Protestosu

 İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinin Deştestan ilçesinde, onlarca kişi "içme suyu kesintileri"ni protesto etti.

İran'da “Su“ Protestosu

 İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinin Deştestan ilçesinde, onlarca kişi "içme suyu kesintileri"ni protesto etti.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:26
İran'da “Su“ Protestosu


 İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinin Deştestan ilçesinde, onlarca kişi "içme suyu kesintileri"ni protesto etti.
Kaymakam Yardımcısı CevadLokmanzade, ilçedeki Berezcan Caddesi'nin protestocular tarafından lastik yakılarak trafiğe kapatıldığını söyledi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Lokmanzade, göstericilerin bir süre sonra olaysız şekilde dağıldığını belirtti.
Lokmanzade, 24 saat içerisinde içme suyu akışının normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.
Ülkenin güney eyaletlerinden Huzistan'da geçen günlerde şebeke suyunun kirli olması ve su kesintileri nedeniyle halk gösteriler düzenlemişti. Suyun kirli olmasına bağlı olarak yüzlerce kişinin zehirlendiği eyaletteki gösterilerde, polisin açtığı ateş sonucu bir gösterici hayatını kaybetmişti.
 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 14:49
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