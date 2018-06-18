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İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:02
İran'da 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Abdulhamid İsmailzehi, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde 41 kız çocuğuna tecavüz edilmesi iddialarıyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.
"Sunnionline" haber sitesine konuşan Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi, İranşehr'deki "patolojik" sorunun kentte güven ortamının bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.
Kentte yönetim sorunu yaşandığını dile getiren İsmailzehi, bu durumun daha önce İran meclisinde gündeme getirildiğini hatırlatarak, "Maalesef bir süredir İranşehr'de cinayet, gasp ve kaçırma gibi olaylar halkın güvenliğini tehdit etmektedir." dedi. 
Yöneticilerin konuyla ilgili etkili kararlar almaları gerektiğini belirten İsmailzehi, "Adalet ve emniyet teşkilatının konu üzerine hassasiyetle eğilmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Olayla ilgili söylentilere halkın kulak vermemesi gerektiğini dile getiren İsmailzehi, halka sükûnet çağrısında bulunarak kentin güvenliğine zarar verecek gösterilerde bulunulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Sünni nüfusun yoğun olduğu Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde, Cuma İmamı Muhammed Tayyip bayram namazı hutbesinde ramazan ayında şehirde 41 kız çocuğuna tecavüz edildiğini belirterek, yetkilileri göreve çağırmıştı.
Olayın duyulmasının ardından İranşehr valilik binası önünde toplanan onlarca gösterici, suçluların yakalanarak idam edilmelerini istemiş, aksi halde kendi silahlarıyla suçlulara karşılık vereceklerini duyurmuştu. 
Sistan-Beluçistan savcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar 3 kızın ailesinin konuyla ilgili şikâyette bulunduğu, olayın zanlısı 4 kişiden birinin gözaltına alındığı bildirildi.
 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 18:51
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