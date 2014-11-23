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Irak'ta Yağmurun Ardından Suların Çekilmesiyle 60 Cesedin Bulunduğu Toplu Mezarın Açığa Çıktı

Irak'ın Musul kentinde sel sularının çekilmesiyle yaklaşık 60 cesedin bulunduğu toplu mezara rastlanıldığı bildirildi.

Irak'ta Yağmurun Ardından Suların Çekilmesiyle 60 Cesedin Bulunduğu Toplu Mezarın Açığa Çıktı

Irak'ın Musul kentinde sel sularının çekilmesiyle yaklaşık 60 cesedin bulunduğu toplu mezara rastlanıldığı bildirildi.

23 Kasım 2014 Pazar 08:19
Irak'ta Yağmurun Ardından Suların Çekilmesiyle 60 Cesedin Bulunduğu Toplu Mezarın Açığa Çıktı
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 Irak'ın Musul kentinde sel sularının çekilmesiyle yaklaşık 60 cesedin bulunduğu toplu mezara rastlanıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Eski Musul bölgesinde 2 gündür devam eden şiddetli yağışla oluşan sel sularının çekilmesiyle 60 cesedin bulunduğu toplu mezar açığa çıktı. Cesetlerin, Baduş Hapishanesi yakınında bulunduğu ve üzerlerinde mahkum elbisesi olduğu belirtildi.

Bölgenin, IŞİD'in kontrolünde olması sebebiyle cesetlerin yakınlarına ulaştırılması mümkün olmadığı için bölge sakinlerinin defin işlemlerini yaptığı ileri sürüldü. Ölenlerin, Şiilerin yoğunlukta yaşadığı güney illerinden olduğu, bu nedenle toplu mezarın Şii mahkumlara ait olabileceği savunuldu.

Musul'un, IŞİD'in eline geçtiği 10 Haziran'da ülkenin en büyük hapishanelerinden biri olan Baduş'tan 3 binden fazla mahkumun firar ettiği, Şii mahkumların ise IŞİD tarafından alıkonulduğu ileri sürülmüştü.

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