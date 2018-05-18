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Irak'ta Seçim Sonuçlarını Protesto Eden Türkmenler Açlık Grevine Başladı

Irak'ın Kerkük kentinde genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla protestolar düzenleyen Türkmenler, açlık grevine başladı.

Irak'ta Seçim Sonuçlarını Protesto Eden Türkmenler Açlık Grevine Başladı

Irak'ın Kerkük kentinde genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla protestolar düzenleyen Türkmenler, açlık grevine başladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 06:41
Irak'ta Seçim Sonuçlarını Protesto Eden Türkmenler Açlık Grevine Başladı


: Irak'ın Kerkük kentinde genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla protestolar düzenleyen Türkmenler, açlık grevine başladı.
AA muhabirine konuşan Irak Türkmen Gençler Ve Talebeler Birliği Başkanı Murat Türkmen, ''Hile ve şaibe karıştırılan seçimlerdeki oyların elle sayılmasında ısrarlı olan 50 Türkmen genç ölüm orucuna başlamaya karar verdi." dedi.
Hedeflerinin seçimlerde yapılan hile ve şaibeleri ortaya çıkararak, Türkmenlerin iradesini çalmak isteyenleri hüsrana uğratmak olduğunu belirten Türkmen, şunları söyledi:

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''Kerkük'te seçimlere yüz binlerce Türkmen seçmenin katılmasına rağmen sonuçlar beklentilerimizin oldukça altındadır. Oyların elle sayılması için Merkezi Bağdat hükümeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Örgütlerden destek bekliyoruz.''
Kerküklü Abdullah Nasrullah da Türkmenlerin bu kentte yok olmamaları için açlık grevine başladıklarını dile getirdi.
Bir diğer vatandaş Yasir Sakı da "Gerekirse bu gösteri alanında ölürüz ama milletimizin iradesinin çalınmasına izin vermeyiz." diye konuştu.
Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.
 

Son Güncelleme: 18.05.2018 10:21
Anahtar Kelimeler:
IrakSeçimTürkmenler
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