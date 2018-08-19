Irak federal mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçim sonuçları federal mahkeme tarafından onaylandı.



Irak Federal Mahkeme Sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin seçim itirazlarını ele aldığı oturumda oy birliğiyle seçim sonuçlarını onayladığını belirtti.



Irak anayasasına göre, Irak Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanan seçim sonuçlarının duyurulmasıyla, meclis 15 gün içerisinde ilk toplantısını gerçekleştirecek.



Irak'ta 12 Mayıs'ta hile iddiaları ve düşük katılım nedeniyle milletvekili seçimlerinde bazı bölgelerde oyların yeniden elle sayılması kararı alınmıştı.



Tartışmalar üzerine oylar yeniden elle sayılsa da yarışı kazanan partilerin sıralamasında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.



Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, 13 kentte elle yapılan sayımla elektronik ortamdaki sayım sonuçlarının aynı olduğunu bildirmişti.

